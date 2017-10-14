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На Закарпатье говорят, что в аренде - не только участки границы с Венгрией

Суббота, 14 октября 2017, 23:07
На Закарпатье говорят, что в аренде - не только участки границы с Венгрией

Сданы в аренду или приватизированы не только участки на границы с Венгрией, но также с Румынией и Словакией.

Об этом заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас в эфире "112 Украина". 

По его словам, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся надлежащим образом, а его протяженность составляет не 150 км, а 130.

Аналогичная ситуация - на границе с Румынией и Словакией, заявил Галас.

"Военный прокурор (Анатолий Матиос) неточно выразился: участки, которые подходят к госгранице, были приватизированы или сданы в аренду не только на украино-венгерской границе, но и на украино-словацкой и украино-румынской. С Венгрией у нас 130 км госграницы, поэтому 150 - неточная информация. Вопреки тому, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом", - заявил спикер ОГА.

По словам Галаса, у сельсоветов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки. 

"Формально трудно доказать, что эти земли действительно были ничьими, потому что у пограничников на них не было государственных актов. Сельсоветы, зная, что земля прилегает к контрольной полосе, не имели права выдавать, но формально имели основания эти земли выдать в частные руки", - пояснил Галас.

Как известно, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 км украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками и не контролируются украинскими пограничниками.

В свою очередь в Госпогранслужбе заявили, что принимают все меры, чтобы вернуть в госсобственность земельные участки, расположенные вдоль линии границы в Закарпатской области, и что ГПСУ "в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, ее патрулирование и выполнение других задач".

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Темы: ЗакарпатьеграницаВенгрияРумынияСловакия
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