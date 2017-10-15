Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аброськин похвастал, что в Украине раскрывают 88% умышленных убийств и покушений

Воскресенье, 15 октября 2017, 17:54

В 2017 году уровень раскрытия умышленных убийств и покушений, с учетом прошлых лет, составил  88%.

Об этом 15 октября заявил первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба МВД.

По его данным, за 9 месяцев текущего года произошло 1185 умышленных убийств и покушений, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

"Последние случаи - в Одессе и Черкассах ... Неделя понадобилась полиции, чтобы установить и задержать причастных к совершению резонансных убийств на территории страны", - заявил Аброськин.

 

Как известно, 4 октября в Одессе неизвестный совершил покушение на убийство должностного лица Одесского облсовета.

12 октября был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Черкасской области 12 сентября был похищен местный житель, его труп с многочисленными телесными повреждениями и признаками насильственной смерти обнаружили в г.Смела.

В начале октября полиция установила лиц, причастных к похищению потерпевшего и его убийству. Суд арестовал на два месяца лицо, подозреваемое в совершении убийства с возможностью внесения залога в сумме 56 тыс. гривен.

Украинская правда 

Темы: полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: