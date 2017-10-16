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Порошенко поздравил Курца с победой на выборах в Австрии

Понедельник, 16 октября 2017, 00:46

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что консолидированный ЕС и мир на континенте будут важными для нового правительства Австрии, которое возглавит Себастьян Курц.

Об этом говорится в поздравлении Курца с победой на выборах, опубликованном на странице президента Украины в facebook.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", - заявил Порошенко.

"Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства", - добавил он.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Австрии, согласно прогнозам экзит-полов, побеждает "Австрийская народная партия" (ÖVP), которую возглавляет Курц, однако не набирает абсолютного большинства.

Прогнозируется, что при формировании правительственной коалиции Курц предпочтет ультраправую "Партию свободы" (FPÖ), которая может стать второй крупнейшей партией в парламенте.

Напомним, выборы в нижнюю палату австрийского парламента были назначены на 15 октября досрочно, так как в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе "Социал-демократической партии" и "Австрийской народной партии".

Читайте также на сайте Европейской Правды: "Евроскептики в шаге от реванша: чем опасны досрочные выборы в Австрии"

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстриявиборыПорошенко
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