Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Цены на нефть выросли на фоне заявления Трампа по ядерной сделке с Ираном

Понедельник, 16 октября 2017, 04:41

Озабоченность по поводу вероятного возобновления санкций США против Ирана привела к росту цен на нефть марки Brent на один процент.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1, которая является международным ориентиром цены на нефть, составили $ 57,79, что на 62 цента, или 1,1 процента больше, по сравнению с предыдущим закрытием рынка.

Трейдеры заявили, что цены подталкивают опасения по поводу возобновления санкций США против Ирана.

Это объясняется тем, что до заключения ядерного соглашения с Ираном около 1 млн баррелей нефти в день не поступало на глобальные рынки.

"Если обнаружится, что Иран нарушил ядерное соглашение и торговый договор будет отозван, это станет наибольшим катализатором роста цен на нефть", - заявил агентству советник по ценным бумагам ASR Wealth Advisers Шейн Шанель.

Еще одним фактором роста цен на сырую нефть называется сокращение количества новых буровых установок в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, если Конгресс США не внесет поправки в закон, регулирующий контроль за выполнением Ираном соглашения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нефтьИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
нефть
Детально посчитали: сколько стоила Украине совершенная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС
Нефть падает из-за намерения повышать ключевые ставки и слабые экономические данные Китая
Нефть дорожает на фоне сокращения предложения
Последние новости
05:57
В Белгороде объявляли ракетную опасность
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: