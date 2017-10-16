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Ціни на нафту зросли на тлі заяви Трампа щодо ядерної угоди з Іраном

Понеділок, 16 жовтня 2017, 04:41

Стурбованість з приводу ймовірного відновлення санкцій США проти Ірану призвела до зростання цін на нафту марки Brent на один відсоток.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent LCOc1, яка є міжнародним орієнтиром ціни на нафту, склали $ 57,79, що на 62 цента, або 1,1 відсотка більше в порівнянні з попереднім закриттям ринку.

Трейдери заявили, що ціни підштовхують побоювання з приводу відновлення санкцій США проти Ірану.

Це пояснюється тим, що до укладення ядерної угоди з Іраном близько 1 млн барелів нафти на день не надходило на глобальні ринки.

"Якщо виявиться, що Іран порушив ядерну угоду і торговий договір буде відкликаний, це стане найбільшим каталізатором зростання цін на нафту", - заявив агентству радник з цінних паперів ASR Wealth Advisers Шейн Шанель.

Ще одним фактором зростання цін на сиру нафту називається скорочення кількості нових бурових установок в США.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв розірвати ядерну угоду з Іраном, якщо Конгрес США не внесе поправки в закон, який регулює контроль за виконанням Іраном угоди.

Теми: нафтаІранСША
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