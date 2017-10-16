У Путина говорят, что о блокировке Telegram пока речь не идет

О блокировке мессенджера Telegram речь пока не идет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Пока, насколько я знаю, об этом речь не идет, собственно, никто речь и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать. Но в данном случае никаких разговоров о блокировке сейчас не идет", - заявил Песков.

Как известно, cуд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.