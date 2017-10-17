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США осудили выборы в Венесуэле, организованные режимом Мадуро

Вторник, 17 октября 2017, 03:55

Вашингтон осудил действия "авторитарной диктатуры" президента Николаса Мадуро о проведении выборов губернаторов в воскресенье, 15 октября.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.

"Мы осуждаем отсутствие свободных и честных выборов в Венесуэле", – отметил Госдепартамент.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты приветствуют мужество и решительность венесуэльского народа, который пытался реализовать свое конституционное право голоса.

"Голос венесуэльцев не был услышан", – отметила Науерт.

В связи с этим в официальном документе Госдепа приводятся нарушения, зафиксированные во время выборов. Среди них – отсутствие независимых международных наблюдателей, заслуживают доверия, и изменения расположения участков в последний момент без публичного сообщения.

"Пока режима Мадуро ведет себя как авторитарная диктатура, мы будем взаимодействовать с членами международного сообщества и применять полную силу американского экономического и дипломатического воздействия для поддержки венесуэльского народа, стремящегося восстановить свою демократию", – говорится в заявлении.

Как известно, в августе президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Россию и Ватикан отразить "военную угрозу" США.

Темы: СШАвиборы
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