Ассанж дает 20 тысяч евро за информацию об убийцах журналистки на Мальте
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил, что заплатит вознаграждение за информацию, которая поможет найти убийц журналистки Дафне Каруена Галиции.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит найти ее убийц", – заявил Ассанж.
Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) October 16, 2017
Как известно, в понедельник, 16 октября, на Мальте неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамские офшоры.