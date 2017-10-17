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Ядерная война может начаться в любой момент – КНДР

Вторник, 17 октября 2017, 07:40
Ядерная война может начаться в любой момент – КНДР

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Об этом он сказал в понедельник, 16 октября, на заседании 1 комитета Генеральной Ассамблеи, передает Associated Press.

"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", – отмечает Ким Ин Рен.

По словам дипломата, ни одна страна в мире, кроме КНДР, не поддавалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", и в этой ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.

Как известно, Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРСШАЮжная Кореяядерное оружиевойна
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