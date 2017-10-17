Ядерная война может начаться в любой момент – КНДР

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.

Об этом он сказал в понедельник, 16 октября, на заседании 1 комитета Генеральной Ассамблеи, передает Associated Press.

"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", – отмечает Ким Ин Рен.

По словам дипломата, ни одна страна в мире, кроме КНДР, не поддавалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", и в этой ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.

Как известно, Соединенные Штаты и Южная Корея начали совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.