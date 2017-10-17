Обстрел авто в Запорожье расследуют как хулиганство
Вторник, 17 октября 2017, 15:16
Полиция открыла уголовное производство по факту расстрела внедорожника Subaru в Запорожье.
Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
По ее словам, дело возбуждено по статье 296 УК (хулиганство).
Сейчас полиция устанавливает, из какого именно оружия был поврежден автомобиль и кто совершил это преступление.
Также правоохранители выясняют причины, которые привели к повреждению имущества подобным образом.
Как сообщалось, 17 октября утром в центральной части Запорожья неизвестные расстреляли внедорожник Subaru Forester, принадлежащий местному жителю.
В результате происшествия никто не пострадал.
Евгений Кизилов, УП