Российские власти отправляют в Сибирь новобранцев из оккупированного Крыма
Вторник, 17 октября 2017, 15:27
17 октября первая партия новобранцев из оккупированного Крыма незаконно была отправлена для прохождения военной службы в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Отмечается, что осенью-зимой текущего года из территории Южного военного округа для прохождения службы в рядах Вооруженных сил России будет призвано более 22 тысяч человек.
Наиболее массовые отправки призывников запланированы на ноябрь и декабрь.
Вместе с крымчанами в Сибирь были отправлены новобранцы из северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкессии.
Ранее сообщалось, что военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек для прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ.
Украинская правда