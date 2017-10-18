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"ДНРовцы" посадили на 19 лет жителя Дебальцево "за шпионаж"

Среда, 18 октября 2017, 08:51

На захваченной части Донецкой области жителя Дебальцево осудили на 19 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже для украинских властей и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщается на сепаратистском сайте так называемой "Генеральной прокуратуры ДНР".

По данным боевиков, "в июле 2014 года Р. дал согласие сотруднику Дебальцевского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, действующему в интересах иностранной разведки, собирать и передавать за денежное вознаграждение сведения о личном составе, вооружении, количестве и дислокации военной техники для использования их против безопасности ДНР".

"Выполняя полученное задание, в ноябре 2014 года Р. выявил в г. Дебальцево двух добровольцев народного ополчения ДНР, выполнявших боевые задачи, о чем посредством телефонной связи сообщил сотруднику полиции Украины. В последующем, указанные добровольцы народного ополчения пропали без вести", – заявляет т.н. "ГП ДНР".

"В марте 2015 года Р. собирал и фиксировал информацию о количестве и местах дислокации военной техники, численности личного состава и вооружений. Собранные сведения преступник собирался передать лицу, действующему в интересах иностранной разведки, однако по пути следования в г. Артемовск был задержан сотрудниками правоохранительных органов ДНР", – говорится в сообщении.

"Кроме того, Р. в процессе своей незаконной деятельности организовал тайник, в котором незаконно хранил оружие и боеприпасы", – добавляется в нем.

Так называемый "военный трибунал" признал гражданина Р. виновным в шпионаже и незаконном хранении оружия.

Темы: Донбассшпионаж
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