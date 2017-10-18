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Правительство поручило сформировать демографический реестр

Среда, 18 октября 2017, 13:36

Кабинет министров поручил Государственной миграционной службе начать формирование единого государственного демографического реестра.

Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании правительства 18 октября, передают "Українські новини".

Постановлением утвержден порядок ведения реестра и предоставления из него информации.

Также Миграционной службе поручено принять меры для обеспечения администрирования реестра, в том числе технического и программно-технологического сопровождения баз данных, обслуживания спецоборудования главного и резервного вычислительных центров.

Кроме того, Миграционная служба обязана начать работы по техподдержке программного обеспечения реестра, технической и информационной поддержке пользователей путем заключения соответствующих договоров с госпредприятием "Документ".

При этом граничный норматив рентабельности услуг по администрированию реестра не должен превышать 10%.

Целью ведения реестра является идентификация лица для оформления, выдачи, обмена документов, а также учет информации о регистрации мета проживания или места пребывания граждан.

При этом запрещается требовать от граждан для внесения в реестр персональные данные, которые касаются этнического происхождения, расы, политических или религиозных убеждений, обвинений в совершении преступлений, здоровья или половой жизни.

Информация в реестре является конфиденциальной.

Каждый гражданин, персональные данные которого внесены в реестр, имеет право на бесплатное получение справки о внесенной информации, а также на получение сообщения о каждом случае передачи кому-либо информации о нем.

Как известно, 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла закон "О едином государственном демографическом реестре", предусматривавший и введение биометрических паспортов.

В декабре 2016 года Кабинет министров определил ГП "Документ" администратором единого государственного демографического реестра.

Темы: Кабинет министровУкраинаобщество
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