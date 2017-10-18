Уряд доручив сформувати демографічний реєстр

Кабінет міністрів доручив Державній міграційній службі почати формування єдиного державного демографічного реєстру.

Відповідний проект постанови було схвалено на засіданні уряду 18 жовтня, передають "Українські новини".

Постановою затверджено порядок ведення реєстру й надання інформації з нього.

Міграційній службі доручено вжити заходи для забезпечення адміністрування реєстру, у тому числі технічного й програмно-технологічного супроводу баз даних, обслуговування спецобладнання головного і резервного обчислювальних центрів.

Крім того, Міграційна служба зобов'язана почати роботи з техпідтримки програмного забезпечення реєстру, технічної і інформаційної підтримки користувачів шляхом укладання відповідних договорів із держпідприємством "Документ".

При цьому граничний норматив рентабельності послуг з адміністрування реєстру не має перевищувати 10%.

Метою ведення реєстру є ідентифікація особи для оформлення, видачі, обміну документів, а також облік інформації про реєстрацію місця проживання або місця перебування громадян.

При цьому забороняється вимагати від громадян для внесення до реєстру персональні дані, які стосуються етнічного походження, раси, політичних або релігійних переконань, обвинувачень у вчиненні злочинів, здоров'я або статевого життя.

Інформація в реєстрі є конфіденційною.

Кожен громадянин, персональні дані якого внесено до реєстру, має право на безоплатне отримання довідки про внесену інформацію, а також на отримання повідомлення про кожен випадок передачі будь-кому інформації про нього.

Як відомо, 20 листопада 2012 року Верховна Рада прийняла закон "Про єдиний державний демографічний реєстр", що передбачав і запровадження біометричних паспортів.

У грудні 2016 року Кабмін визначив ДП "Документ" адміністратором єдиного державного демографічного реєстру.