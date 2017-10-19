США требуют расследования применения химического оружия в Сирии
Четверг, 19 октября 2017, 04:19
Вашингтон настаивает на необходимости восстановления полноценного международного расследования по фактам применения химического оружия в Сирии.
Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Интерфакс.
"Мы бы хотели, чтобы расследование возобновилось до обнародования доклада следственного механизма ООН", – подчеркнула Хейли.
Также она сообщила о возможных дальнейших действиях России: если в докладе виновником в использовании химоружия признают правительство Сирии, РФ огласит о недоверии следствию.
Как известно, в сентябре ООН заявила, что войска Асада применяли химоружие в Сирии около 30 раз.