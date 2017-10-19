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Российская "фабрика троллей" пыталась манипулировать американцами – BuzzFeed

Четверг, 19 октября 2017, 04:43

Скандально известная российская "фабрика троллей" нанимала активистов США для организации протестов.

Об этом в своем исследовании пишет BuzzFeed.

Издание сообщает, что истинная их цель – посеять раздор среди американцев в 2016-2017 годах.

"Удивительная история. Мы поговорили с американцами, которых российские тролли обманом побудили делать конкретные, реальные действия в США", – отметил редактор BuzzFeed Бен Смит в Twitter.

"Это почти то же, что делали русские в 2014 году в Украине", – подчеркнул журналист Саймон Островски.

Как известно, ранее CNN писал о том, что российские хакеры использовали приложение Pokemon Go для вмешательства в американское общество.

Темы: РосcияСША
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