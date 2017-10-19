Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: обстрелы Донецкого направления, трое раненых

Четверг, 19 октября 2017, 06:45
Сутки в АТО: обстрелы Донецкого направления, трое раненых

За прошедшие сутки, 18 октября, ситуация в зоне АТО продолжала обостряться.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров.

Так, более половины от общего количества обстрелов за минувшие сутки приходилось на Донецкое направление.

В частности, вечером боевики с минометов калибра 82 миллиметра несколько раз били по защитникам Авдеевки.

Также под гранатометным огнем оккупантов оказались наши позиции у Луганского, Майорского и Каменки.

Около 18 часов вследствие обстрела украинских опорных пунктов с применением 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП получил ранения один наш боец.

Кроме того, почти в полночь боевики выпустили более 20 мин калибра 120 миллиметров на подступах к Троицкому.

На Луганском направлении враг дважды применял 82-миллиметровые минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. Из 120-миллиметровых минометов накрывал позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. Силы АТО 31 раз огнем подавляли активность оккупантов.

В результате боевых действий двое украинских воинов были ранены. Еще один военный пострадал в результате взрыва.

Темы: УкраинаОРДЛОАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Украина
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский
Последние новости
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщали об ударных БпЛА
Все новости...
Реклама: