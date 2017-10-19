Соболев говорит, что палатки под Радой остаются

Жители палаточного городка под Верховной Радой не хотят расходиться.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"По состоянию на сейчас палаточный городок остается, у нас утром біло штабное совещание с полевыми командирами, которые там есть. Абсолютное большинство людей высказалась за то,что мы не можем останавливаться. Как именно мы будем действовать - вопрос и дискуссия, к вечеру мы решим", - сказал Соболев.

"Активная часть общества - волонтеры, бойцы вооруженных сил, добробаты, они уже знают, что в очередной раз их обманут, если не идти вперед. Эту энергию людей, парламент и президента можно по-доброму заставлять работать - нам важно увеличивать. И это в Facebook не сделаешь, только активные действия ", - добавил он.

В свою очередь нардеп Мустафа Найем в эфире телеканала "112" в комментарии журналистам заявил, что возможно участники перенесут свой митинг на другое время.

"Часть требований, которая ставились перед Верховной Радой - исполнены. Поэтому сейчас организаторы советуются, что делать дальше", - сказал он.

Найем отметил, что к концу дня организаторы акции "за большую политическую реформу" сообщат, собираются ли они расходиться или продолжат митинг до полного выполнения своих требований.

Как известно, утром 17 октября на площади напротив Верховной Рады собрался многотысячный митинг с требованиями отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы.

Роман Кравец, Яна Миланова, УП