Соболев: Я не иду к Зеленскому или Порошенко. Я иду в никуда

Єгор Соболєв – один із найактивніших і найвпізнаваніших фронтменів "Самопомочі".

Впродовж каденції цього парламенту він очолював так зване "радикальне" крило у спокійній, а часом навіть нудній партії "Самопоміч", куди разом з ним входили Семен Семенченко та Павло Костенко.

З одного боку Соболєв був партійним революціонером, а з іншого – одним із ключових депутатів "Самопомочі" та членом її політради, брав участь у всіх важливих обговореннях.

Зовсім неочікувано у вівторок лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий анонсував, що частина його депутатів найближчими днями покинуть фракцію.

Вже зранку середи Соболєв заявив, що разом із Семенченком покидає партію "Самопоміч", але вони залишаються членами її фракції до кінця роботи чинної Ради.

Чому він вирішив це зробити? Що не влаштовувало його у партії? Що Соболєв планує робити далі?

Відповіді на ці та інші запитання депутат дав в інтерв’ю "Українській правді".

– Чому ви вийшли з партії "Самопоміч"?

– Рішення я прийняв ще восени минулого року на Грушевського, коли відбувалися протести на підтримку великої політичної реформи. Ми (Соболєв та Семен Семенченко – УП) опинилися там самі і багато людей у "Самопомочі" не підтримували нашу діяльність. Я казав, що ми інакше не розблокуємо антикорупційні закони, які застрягли у парламенті і які президент відмовлявся навіть вносити. Я тоді зрозумів, що ми маємо далі йти різними шляхами.

– Це ви говорите про протести коли Саакашвілі блокував Раду?

– Саакашвілі був лише в темниках Адміністрації президента як організатор наметового табору. Бодя Кутєпов зняв класний фільм, де Міша з’являється на пару фуршетів (сміється).

Я тоді вже зрозумів, що треба рухатися різними політичними шляхами. Єдине, що мене стримувало – попереду були президентські вибори. Коли все зважував, вирішив, що якщо зараз піду, то точно це знизить шанси Садового або Гриценка потрапити до другого туру. Вирішив, що всі внутрішні дискусії відкладаємо і піду уже після виборів.

Разом з тим мене мучило питання швидкості очищення партії від людей, які десь щось взяли. Ти пам’ятаєш, що у серпні я вимагав вигнання київської організації, де депутати одне одному виділили землю.

Потім у нас сталася біда у вінницькій організації, де наші допомогли людям Гройсмана отримати ділянку лісу. Далі проблема у запорізькій організації, де самі члени організації говорили про нечесні оборудки з тендерами.

Я виступав за те, що як тільки у нас є інформація, що людина відступила від принципів доброчесності – треба негайно розставатися вибачатися перед людьми і пояснювати як це сталося, бо інакше люди перестануть нам вірити.

– Яка позиція була Садового? Ви йому озвучували, що вас "тут" проблема, що проблема "там" – як він реагував?

– У мене не було жодної розмови із Садовим, де б він зі мною не погоджувався. Але за цим часто не було дій. Наприклад, я думав, що в президентській кампанії нам всім треба бути разом.

Коли я прилетів до нього до Львова, пропонував, що давайте відразу домовимося, що наодинці цю кампанію виграти неможливо, потрібне об’єднання з Гриценком, треба об’єднання з усіма, і я запропонував кампанію "снігової кулі".

Що я маю на увазі? Ми називаємо людей, яких плануємо призначити на різні посади, люди називають своїх членів команди. Таким чином агітує за кандидата не сам кандидат, а багато кандидатів, які агітують самі за себе, якщо їх висуванець переможе на президентських виборах.

Садовий тоді сказав "класна ідея", але в результаті в кінці кампанії він знявся на користь Гриценка. За великим рахунком, це навіть не об’єднання, це було зняття.

– У вас був конфлікт у партії, через який ідете?

– Партія зі мною погоджувалася у абсолютній більшості питань. Але мене мучило, що не завжди за погодженням на словах були дії.

– Це і є причина, чому ви пішли?

– Я б її розділив на дві частини: перша стосується очищення. Те ж саме Запоріжжя – я два роки туди не можу поїхати. Я не знаю, що Єгор Соболєв має відповісти на запитання: "Чому у вашій організації корупціонери"? Що сказати? "Я стараюся"?

– Тоді хто покриває таких людей у партії? Чому вони залишаються в осередках "Самопомочі"?

– Для мене це загадка. Партійці "Самопомочі" у своїй більшості порядні люди, на рівні районів – у нас золоті осередки.

Чому це не відбувається так швидко? Це запитання до Садового. Я думаю, що по-перше, у Львові взагалі ставляться інакше до вирішення конфліктів, аніж у великій Україні.

– Розшифруйте. Що ви маєте на увазі?

– Мені здається, що львів’яни люблять, коли все тихо, лагідно… Вони не люблять різких публічних дискусій. Чи є інші причини – сподіваюся, що ні.

– "Самопоміч" намагалася вас втримати, щоб ви залишилися у партії?

– Чесно кажучи, до вчорашнього вечора стримували. Колеги казали, що їм дуже шкода, що дуже багато людей переживає через це. Це говорили в тому числі Олег Березюк та Олег Лаврик.

– Як аргумент – вам запропонували місця у наступному списку?

– Ні. За місця у списку мені точно не варто переживати, у мене хороша репутація у партії так і поза нею. І по-друге, у нас немає таких дискусій: "давай я тобі це, і давай будемо разом". Вони говорили про інше: "Єгор, це нас послабить", "чи ти зможеш бути сам", "чи варто тобі йти", "як це сприймуть люди".

– Куди ви йдете? Що робитимете далі?

– Насправді я йду в нікуди. Я був дуже здивований, що журналісти писали, що я йду в команду Зеленського. Навіть не уявляю умов, щоб я міг думати про якусь перебіжку.

Я був обраний до парламенту у складі "Самопомочі", я до кінця допрацюю термін цього парламентського скликання, якщо не буде якихось непорядних голосувань.

У нас вчора була велика дискусія з приводу моєї роботи у фракції – я пропонував написати заяву про вихід з фракції та вихід з парламенту. Але колеги запитали, чи маю претензії до фракції. Я сказав, що ні, навпаки, гордий за фракцію.

Вони запевняли, що вихід з фракції кине тінь на "Самопоміч" у парламенті. Друге – у виборців виникатимуть питання: "ми тебе обрали, чому ти пішов"?

– Ви вели перемовини із командою Зеленського?

– Скажу чесно, я замислювався, що робити далі перед тим, як оголосити своє рішення, але ні з ким не вів перемовин. Можу точно сказати, що ні до Зеленського, ні до Порошенка я не піду…

Я говорив про це рішення лише Віталію Шабуніну, бо ми по справах зустрічалися у п’ятницю, і Соломії Бобровській. Більше ні з ким я про це не говорив.

І я завжди вважав, що неправильно, коли ти перебуваєш у складі однієї політичної сили, намагаєшся щось робити з іншими. Зараз мій план наступний: піти до тих людей, які є і принциповими, і дієвими.

– Назвіть прізвища.

– Їх якщо не сотні, то десятки, я знаю їх по справах. Це люди і з інших партій, і безпартійні. Шабунін, до речі, один із них.

Я із задоволенням говоритиму з багатьма людьми, щоб ми йшли в політику, але поки зарано їх називати. Після формування ініціативної групи ми запропонуємо відкриті правила для всіх. Ось наші правила, ось наші цілі, ось наші правила формування кандидатів на всі вибори, а не лише на парламентські.

– Хто із чинних депутатів до вас може приєднатися?

– Уже бажання висловив Семен. Серед депутатів фракції "Самопоміч" і кількох інших парламентарів і з БПП, і з "Народного фронту" – є люди, з якими я пішов би "у розвідку". Але некоректно ще до їхніх рішень про них говорити. Я точно нікого не буду переманювати.

– Яка ситуація всередині "Самопомочі"? Говорять, що крім вас політичну силу хочуть залишити і інші депутати?

– Є різні проблеми. По-перше, частина людей реально втомилася і виявилися не готовими до цієї всієї "ху*ні", яка зустрічається в українській політиці. Є люди, які говорять, що більше у Раду не підуть, але готові допомагати як громадяни.

Єдине, що я б не хотів називати прізвища, адже люди можуть ще передумати. Інша частина обурюються, що є проблема із управлінням партією. Але я вже не є в "Самопомочі" і мені вже некоректно висвітлювати внутрішні проблеми колег.

– Скільки ще людей планує покинути фракцію і партію?

– Я дуже сподіваюся, що з фракції ніхто не вийде до кінця каденції. Щодо партії, не всі ж члени фракції є членами партії… Думаю, що це індивідуальні рішення, ми це не узгоджуємо і не домовляємося.

– Чому в "Самопомочі" почалися такі перетрубації?

– Три проблеми. Перша – коли нормальна й порядна людина потрапляє в українську політику – це, мабуть, гірше ніж посадити її в камеру зі злочинцями. Це б’є по голові.

Другий виклик: у нас до цього не було досвіду роботи у партії. Всі вийшли з організацій, ініціатив – немає в кого брати приклад і перебирати досвід.

І виклик третій – це проблема лідерства. У політиці не вистачає порядних і принципових людей, які готові вести за собою людей. Порядним людям бракує активності.

– Але ж у вас лідер – Садовий.

– Коли я був у "Самопомочі", висловлював свої думки і говорив, що йому треба робити. До речі, ми мали двогодинну зустріч за результатами програної президентської кампанії.

Зараз я не член партії і збираюся робити свою політичну силу, тому не буду говорити, що Садовий чи Гриценко не такі. Це завдання їхніх команд вчитися краще вести за собою людей.

Будемо чесними: ми вщент програли президентську кампанію. Маючи об’єднання всіх, нехай воно не було правильно організованим, але це було об’єднання – ми отримали нищівний результат.

Я маю на увазі не кандидатів, а всіх, хто за Україну і проти корупції. З цього треба робити величезні висновки.

– Яке майбутнє "Самопомочі" на парламентській кампанії? Що вони змінюють всередині, щоб зайти в наступний парламент?

– Я думаю, тепер буде набагато важливіше займати активну позицію Садовому і я йому бажаю в цьому успіху.

– До речі, Садовий буде йти на вибори до Ради?

– Ми з ним про це не говорили, але я думаю, що він зобов’язаний це робити.

– Які шанси "Самопомочі"? Соціологія прогнозує досить малі відсотки.

– Друже, будь-які цифри підтримки можуть змінюватися. Навіть на останній кампанії наочний приклад – це Смешко, який ледь не перегнав Гриценка. Ніхто не сподівався на такий результат

– На вашу думку, "Самопоміч" буде у наступному парламенті?

– Це вже вирішувати виборцям. Вам треба вирішувати. Але я б хотів.