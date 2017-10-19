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У России не нашлось денег на адвоката Агееву

Четверг, 19 октября 2017, 17:21

Российские власти устранились от защиты своего военнослужащего Виктора Агеева, которого судят в Украине за терроризм на Донбассе.

Об этом матери подсудимого Светлане сообщили в генконсульстве России в Харькове, пишет российская "Новая газета".

По ее словам, защищать ее сына на процессе в Новоайдарске Луганской области будет бесплатный украинский адвокат, а средства для найма собственного защитника Агееву Российская Федерация пока выделить не может.

"Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш", — пересказывает Агеева свой телефонный разговор с харьковским вице-консулом Андреем Аленкиным.

Она рассказала, что дипломат оставил ей свой номер телефона и предложил звонить "в любое время". Позднее выяснилось, что это номер факса.

Как сообщалось, СБУ направила в суд уголовное производство в отношении Агеева и двух других боевиков ОРЛО.

Их действия квалифицированы по статьям 258 и 263 Уголовного кодекса - создание террористической группы и незаконное обращение с оружием, предусматривающие от 8 до 15 лет тюрьмы.

Как известно, российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.

Темы: Верховная РадаРосcияДонбассАТОсуд
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