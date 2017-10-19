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Путин рассказал о своем участии в предстоящих выборах

Четверг, 19 октября 2017, 22:36

Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос о своем возможном выдвижении на выборы в 2018 году.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Он рассказал анекдот об обедневших олигархов.

"Я расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать "Мерседес", нам придется купить "Ладу". Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать", - сказал Путин.

Он предположил, что за ним не будут долго скучать.

"Я не думаю, что за мной будут долго грустить", - отметил президент РФ.

В то же время он заявил, что следующим президентом России может стать женщина.

"У нас все возможно", - сказал Путин.

Об этом он рассказал во время выступления на дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи.

Как известно, Владимир Путин заявил, что закрытие границы между Россией и Донбассом приведет к резне.

18 октября российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Темы: ПутинРосcия
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