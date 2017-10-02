Геращенко: В СММ ОБСЕ за год стало вдвое больше россиян

В составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение прошедшего года значительно выросло количество представителей РФ и дружественных к ней стран.

Об этом заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в интервью "ТСН. Тиждень".

"Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов", - сказала она.

"Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были непредвзятыми и беспристрастно относились к исполнению своих обязанностей", - добавила Геращенко.

"С другой стороны, если мы не будем честно говорить о несовершенстве этой мониторинговой процедуры, которое проявляется очень часто, это будет неправильно в отношении нашей страны", - подчеркнула политик.

Также Геращенко заявила, что другие страны, даже "имеющие сентименты к России", не являются агрессорами по отношению к Украине, "поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном".

"Проектируя выводы, которые можно делать из присутствия наблюдателей на возможную миротворческую миссию, мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть россиян, представителей страны-агрессора", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что Украина "очень благодарна СММ ОБСЕ".

"Их миссия независимых наблюдателей - это гражданские невооруженные лица, которые работают в тяжелых условиях на оккупированной территории в том числе. Ежедневно у них есть риск стать жертвами агрессии, непонимания, а то и жертвами нападения", - отметила вице-спикер.