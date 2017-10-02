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Марлос стал украинцем не из-за футбола – Шевченко

Понедельник, 2 октября 2017, 11:47

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил украинский паспорт, потому что хотел стать украинцем, а не для получения возможности играть за сборную.

Об этом главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал в эфире программы "Профутбол".

"Человек принял гражданство и сознательно пошел на это, хочет остаться жить в Украине. И это довольно непростое решение для него. Футбол здесь не играет никакой роли. Да, это его профессия и работа, но мы должны поддерживать и уважать его решение", - цитирует его слова "Зеркало недели".

По словам Шевченко, Марлоса уже вызвали в сборную, где рассчитывают, что он создаст хорошую конкуренцию в команде.

"Это не натурализация, ведь человек шел на это сознательно, это его решение. От своих правил мы не отходили, и специально никто никого не натурализовал", - подчеркнул тренер.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства.

Темы: футболгражданство
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