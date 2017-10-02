После стрельбы в Лас-Вегасе уже умерли 50 человек
Количество погибших после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выросло до 50 человек.
Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".
"По словам шерифа Невады, в Лас-Вегасе во время стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и минимум 200 получили ранения", - сказано в сообщении.
BREAKING: Nevada sheriff says at least 50 people dead and at least 200 injured in Las Vegas concert shooting.— The Associated Press (@AP) October 2, 2017
Также отмечается, что полицейские нашли женщину, которая может быть причастна к стрельбе на открытом концерте, где, по предварительным данным, присутствовало около 40 тысяч человек.
BREAKING: Nevada sheriff: We have located the female person of interest in the deadly shooting at a Las Vegas outdoor concert.— The Associated Press (@AP) October 2, 2017
Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 раненых.
Полиция застрелила одного стрелка, которым оказался местный 64-летний житель. Подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay.
Поиски других причастных продолжаются.
Украинская правда