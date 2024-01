После стрельбы в Лас-Вегасе уже умерли 50 человек

Количество погибших после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выросло до 50 человек.

Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".

"По словам шерифа Невады, в Лас-Вегасе во время стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и минимум 200 получили ранения", - сказано в сообщении.

