После стрельбы в Лас-Вегасе уже умерли 50 человек

Количество погибших после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выросло до 50 человек.

Об этом сообщает в Twitter "The Associated Press".

"По словам шерифа Невады, в Лас-Вегасе во время стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и минимум 200 получили ранения", - сказано в сообщении.

BREAKING: Nevada sheriff says at least 50 people dead and at least 200 injured in Las Vegas concert shooting. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Также отмечается, что полицейские нашли женщину, которая может быть причастна к стрельбе на открытом концерте, где, по предварительным данным, присутствовало около 40 тысяч человек.

BREAKING: Nevada sheriff: We have located the female person of interest in the deadly shooting at a Las Vegas outdoor concert. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Как известно, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 раненых.

Полиция застрелила одного стрелка, которым оказался местный 64-летний житель. Подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Mandalay Bay.

Поиски других причастных продолжаются.

Украинская правда