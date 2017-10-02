Дело Майдана: Горбатюк озвучил доказательства против подчиненных Авакова

Следствие по делам против Майдана собрало достаточно доказательств против тогдашних правоохранителей, его дискредитируют безосновательно.



Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге 2 октября.



Он предостерег руководителей правоохранительных органов, в частности министра внутренних дел, от "защиты своих" непроцессуальным образом.



Горбатюк отметил, что преступления против протестующих 2013-2014 годов совершались в разных формах, но самые тяжелые последствия вызвали избиения и убийства на улицах. Сейчас потерпевшими по делу признаны более 1500 человек.



Он напомнил, что сообщено о подозрении организаторам – бывшему президенту Виктору Януковичу, министру внутренних дел Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку. Но непосредственные приказы "Беркуту" давали из департамента общественной безопасности МВД, сказал Горбатюк.



"Примерно 8 месяцев назад мы уже сообщили о подозрении одному из руководителей того Управления Владимиру Грыняку, который был начальником управления департамента общественной безопасности, а сегодня является руководителем управления общественной безопасности Национальной гвардии. Он не был отстранен, несмотря на наши ходатайства, и суд отказал в избрании меры пресечения в виде ареста", – констатировал он.



По словам представителя ГПУ, Грыняк использует свое служебное положение для оказания влияния на досудебное расследование.



Грыняку инкриминируют координирующие действия в организации противодействия протестным акциям, в частности координация штурма Майдана с 18 на 19 февраля; незаконное финансирование силовиков; обеспечение подразделений для выхода на места.

Горбатюк отметил, что использовались нелегальные средства, "предоставленные бывшим руководством государства для финансирования "беркутовцев" и других привлеченных подразделений: во время каждого события дополнительно выдавались средства руководством за "хорошую работу", так сказать".

Представитель ГПУ возмутился, что Министерство внутренних дел не помогало расследованию и не провело служебных расследований.

Он сообщил, что не только Грыняка, но и Сергея Поготова, Игоря Бабича и Анатолия Серединского из департамента общественной безопасности МВД обоснованно подозревают в причастности к применению насилия на Майдане, хотя они и не были на передовой, а координировали действия силовиков.

В частности, об их причастности свидетельствуют показания командиров спецподразделений и данные телефонных соединений с подразделениями "Беркута" 18-19 февраля 2014 года, во время разгона мирного шествия и штурма Майдана.



Поготов тогда был первым заместителем начальника департамента общественной безопасности МВД – начальником управления, Серединский занимал должность начальника отдела организации службы общественной безопасности, Бабич был главным инспектором этого же отдела.



"На сегодняшний день Поготов уже не работает в Нацполиции – а работает в отделе охраны "Нафтогаза", Грыняк руководит управлением общественной безопасности Нацгвардии, Бабич стал руководителем департамента превентивной деятельности Нацполиции – это фактически то же подразделение, только оно сейчас изменило название... Серединский стал заместителем Бабича в этом же департаменте", – сообщил Горбатюк.



"Мы инкриминируем им совместную деятельность во время протестных акций, но связи между ними и сегодня сохранились", – добавил он.

Этим лицам инкриминируют не только координацию действий силовиков, но и подготовку разрешения Кабмина на применение гранат усиленного действия, ввозимых из России в качестве помощи (от гранат пострадали более 200 человек)



Горбатюк отметил, что обнародовать без ущерба для следствия может лишь небольшую часть доказательств.



Так, есть показания командиров спецподразделений, в том числе и "Беркута".



Есть показания, что Серединский и Грыняк участвовали в координации наступления на Майдан, участвовали в совещании, которое проводил под Октябрьским дворцом разыскиваемый Петр Федчук, заместитель руководителя киевской милиции.



Так, полковник Грыняк руководил сводным отрядом до конца трагических событий.



18 февраля было соединение Грыняка с Ратущняком, Поготовым и с командирами подразделения "Беркут". Указания от руководства передавались и через Бабича и Серединского.

В частности, 18 февраля – во время активного насилия спецподразделений – Серединский координировал действия 7 подразделений "Беркута", которые привели к избиению и убийству протестующих, Бабич координировал 3 подразделения "Беркута".



А в ночь на 19 февраля – во время штурма – они также соединялись с "Беркутом": Бабич контактировал с 9 региональными командирами "Беркута", которые были на месте событий, а Серединский звонил 6 подразделениям "Беркута".

Пока Горбатюк озвучивал доказательства, Печерский райсуд Киева избрал для Поготова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алена Рощенко, УП