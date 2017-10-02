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Дело Евромайдана: суд отложил заседание по Серединскому

Понедельник, 2 октября 2017, 18:03

Печерский райсуд отложил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения замначальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолию Серединскому, который подозревается в противодействии участникам Революции Достоинства.

Соответствующее решение принял судья Виталий Писанец, сообщает 2 октября "Укринформ".

В начале судебного заседания прокурор объявил отвод судьи Писанцу, поскольку, по мнению стороны обвинения, судья является предвзятым, так как не рассмотрел 29 сентября ходатайство об избрании меры пресечения Серединскому.

"Прокуратура направила в Печерский райсуд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для Анатоля Серединского еще 29 сентября. С тех пор прошло 72 часа и судья назначил рассмотрение этого ходатайства только сейчас, когда процессуальные сроки уже прошли. Поэтому сторона обвинения считает судью Писанца предвзятым и объявляет ему отвод", – заявил прокурор.

В свою очередь адвокаты Серединского возражали против удовлетворения этого ходатайства. Они апеллировали к тому, что 29 сентября никто не задерживал Серединского, а он сам явился в суд.

В конце концов судья Писанец решил отложить рассмотрение дела до избрания автоматизированной системой суда нового следственного судьи.

Как известно, 29 сентября ГПУ сообщила о подозрении бывшему начальнику отдела организации службы управления по организации работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции Департамента общественной безопасности МВД Анатолию Серединскому, который сейчас работает заместителем начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

По версии следствия, Серединский причастен к разработке постановлений Кабмина о предоставлении разрешения на использование гранат производства Российской Федерации против участников мирных акций в феврале 2014 года.

По данным следователей, он также раздавал деньги в конвертах правоохранителям, которые противодействовали участникам мирных акций.

Кроме Серединского в деле также фигурирует еще один нынешний подчиненный главы МВД Арсена Авакова Игорь Бабич и бывший милиционер Сергей Поготов, которого Печерский райсуд 2 октября отпустил под домашний арест.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге 2 октября назвал надуманными обвинения трех чиновников МВД в преступлениях на Евромайдане.

По мнению министра, следствие по делам о событиях во время Революции Достоинства должно быть сосредоточено на поиске главных виновников и организаторов преступлений против активистов.

Темы: Евромайдансуд
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