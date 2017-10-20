В США представили законопроект о регулировании политической рекламы в соцсетях

В США сенаторы от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, регулирующий проплаченные политические объявления в социальных сетях.

Об этом пишет Радио Свобода.

Авторами законопроекта являются сенаторы-демократы Эйми Клобучар и Марк Уорнер, а также сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Учитывая российские атаки во время выборов 2016 года, важно как никогда усилить нашу безопасность в отношении иностранного вмешательства в наши выборы. К сожалению, законодательство США, которое требует прозрачности политических кампаний, отстает от быстрого развития технологий", - отметил Маккейн 19 октября.

Компания Facebook в начале октября передала в Конгресс США информацию, содержащуюся в трех тысячах объявлений рекламного содержания на политические темы. Эту политическую рекламу за месяц до и после президентских выборов 2016 размещали в социальной сети, вероятно, люди в России.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что поддержал расследование Конгресса США. Он рассказал о девяти шагах, которые его компания делает, чтобы правительства не использовали Facebook для вмешательства в выборы.

Главный адвокат компании Facebook Колин Стретч сообщил, что Facebook ни при каких обстоятельствах не разглашает контент, но социальная сеть хочет помочь защитить целостность выборов в США.

Раскрытие Facebook данных, что россияне покупали рекламу в этой социальной сети во время президентской кампании 2016 года, побудили Федеральную избирательную комиссию США заявить о необходимости "пересмотреть и модернизировать" избирательное законодательство.

В Кремле отрицают подозрения о причастности Москвы к рекламным объявлениям в Facebook во время президентской кампании в США.