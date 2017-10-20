Геращенко хочет, чтобы нардепи заплатили за сломанные микрофоны

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко хочет, чтобы депутаты "Самопомочи" и "Свободы" заплатили за сломанные в зале ВР микрофоны.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Если любой рабочий повредит служебное имущество - с его зарплаты обязательно отчислят материальный ущерб. Думаю, это правило должно распространяться и на депутатов, и здесь не надо ждать снятия неприкосновенности. Говорят, один такой микрофон стоит более 9 тысяч гривен", - написала она.

"Во время беспорядков в ВР, устроенного группой депутатов от "Самопомочи" и "Свободы", были повреждены микрофоны президиума. Е. Соболев, Ю. Левченко, В. Войцицька, другие, грубо нарушая регламент, не просто препятствовали работе председателя, но и выкрутили микрофоны, щеголяя вырванными шнурами на камеры", - заявила Геращенко.

Она также добавила, что уже подготовлен запрос с требованием предоставить информацию о стоимости поврежденного имущества, а также расследование событий с дымовой шашкой.

"Думаю, причастные к повреждению имущества должны добровольно оплатить убытки парламента, а фракция, член которой принес шашку, взять на себя публичную ответственность - поддержав или осудив публично", - написала она.

Как известно, 6 октября парламент должен рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.

"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и с боем заблокировала президиум Верховной Рады.

К ней также подключились нардепы из "Свободы".

Украинская правда