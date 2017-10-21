Украина в ООН призвала Россию освободить Сущенко

Украинская делегация в ООН осудила незаконное заключение журналиста Укринформа Романа Сущенко в России и выступила с призывом о его немедленном освобождении.

Об этом в пятницу на заседании Четвертого комитета Генассамблеи ООН заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.

"Мы осуждаем жестокое преследование Россией украинского журналиста Романа Сущенко в Москве, который был брошен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России немедленного освобождения господина Сущенко", – отметил Николенко.

Он также напомнил о преследовании и репрессиях российскими властями других журналистов, которые выступают против агрессии РФ, в том числе в оккупированном Крыму.

"Последний такой случай произошел с крымским журналистом Николаем Семеной, который получил в сентябре условный срок лишения свободы на два с половиной года и запрет на ведение журналистской деятельности в течение трех лет по сфабрикованным обвинениям", – отметил дипломат.

Как известно, 30 сентября 2016 года в Москве представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали спецкора Укринформа во Франции Романа Сущенко, который поехал в Россию посетить близких родственников.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ єто отрицают.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце сентября 2017 года суд в Москве решил оставить Сущенко под стражей еще на 2 месяца. В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".