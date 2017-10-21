На следующей неделе состоится заседание совета Россия-НАТО
Суббота, 21 октября 2017, 03:33
В офисе генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщили, что 26 октября в Брюсселе пройдет заседание совета Россия-НАТО.
Основные темы встречи – военные конфликты в Украине и Афганистане, передает Радио Свобода.
Также во время совета обсудят варианты снижения риска несчастных случаев во время военных учений и наблюдения за рубежом.
Сообщается, что предыдущий совет НАТО-Россия проходил в Брюсселе в марте 2017 года.
Как известно, немецкое издание Der Spiegel пишет, что НАТО не готово дать отпор в случае нападения РФ.