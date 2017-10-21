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Свитолина дебютирует на Итоговом турнире матчем против Возняцки

Суббота, 21 октября 2017, 07:34

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA в Сингапуре 23 октября поединком против датчанки Каролин Возняцки.

Об этом сообщает "Теннисный портал Украины".

Счет личных встреч Элины (4 ракетка мира) против Возняцки (6 ракетка мира)  3:0 в пользу украинки. В этом сезоне Свитолина побеждала представительницу Дании в Дубае (6:4, 6:2) и в Торонто (6:4, 6:0).

По итогам жеребьевки на Итоговом турнире наша спортсменка попала в "красную" группу, где также сыграет против румынки Симоны Халеп (1 ракетка мира) и француженки Каролин Гарсии. Это первое участие Элины в соревнованиях в Сингапуре.

Как известно, в нынешнем сезоне украинская теннисистка выиграла 5 турниров (Дубай, Рим, Торонто, Стамбул и Тайбэй) и впервые в карьере пробилась в топ-3 мирового рейтинга.

Темы: Украинаспорт
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