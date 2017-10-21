Полиция показала, кого подозревает в похищении младенца в Киеве

Полиция Киева обнародовала фото и приметы женщины, которую подозревают в похищении 2-месячного ребенка.

По сообщению правоохранителей, на вид женщине около 30 лет, среднего телосложения, у нее темные волосы.

"Была одета в синие штаны, черные кроссовки с розовыми вставками, черную куртку с капюшоном. Также имела при себе небольшой черный рюкзак с голубыми вставками", - сообщили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка или узнал женщину, которая похитила младенца, просят сообщить по телефонам 102 или 097-096-07-74.

Фото- пресс-служба полиции Киева

"Оперативники установили, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской: камеры видеонаблюдения зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. На видеокамерах, установленных на здании дошкольного учреждения, зафиксировано похищение ребенка: женщина разговаривала по телефону перед входом, потом зашла в помещение и вернулась с детской переносной люлькой", - отметили в полиции.

"При этом женщина несколько раз обернулась и убежала. Злоумышленницу узнал отец похищенной девочки и сообщил, что видел ее по дороге в садик", - говорится в сообщении.

Как известно, 2-месячного ребенка похитили в пятницу вечером на Оболони в детском саду №606.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Наказание по этой статье предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Украинская правда