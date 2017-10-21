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Прокуратура вручила подозрение по делу о растрате средств на укрепления в АТО

Суббота, 21 октября 2017, 15:16

Экс-стажеру на должность заместителя председателя Запорожской ОГА вручили подозрение о растрате средств при строительстве второй линии обороны на Донбассе.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Военная прокуратура сил АТО вручила подозрение А. Литвину, который в июне 2015 года, стажируясь в должности заместителя Запорожской ОГА, организовал злоупотребление гражданскими и военными должностными лицами, которые строили и принимали взводные опорные пункты", - написал Луценко.

Он также добавил, что дела сообщников подозреваемого уже рассматривают в суде Запорожья.

 
 

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко поручил провести проверку использования бюджетных средств на строительство фортификационного сооружения второй линии обороны в зоне АТО в сентябре 2017 года.

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Темы: ГенпрокуратураЛуценкоАТО
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