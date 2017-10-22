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АТО: Боевики стреляли 14 раз, ранен боец ВСУ

Воскресенье, 22 октября 2017, 13:25

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики совершили 14 обстрелов, украинские военнослужащие открывали огонь. В результате боевых действий ранение получил 1 военный ВСУ.

Об этом на брифинге 22 октября сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, на луганском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов по силам АТО возле Новозвановки, Крымского и Новоалександровки, выпустили 35 минометных снарядов калибра 82мм.

На донецком направлении боевики вели обстрелы у шахты Бутовка, Авдеевки, Каменки и Верхнеторецком из гранатометов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении НВФ осуществили пять 5 прицельных обстрелов в районе Старогнатовки, Богдановки, Марьинки и Талаковки из гранатометов и стрелкового оружия.

 

Кроме того, по данным ГУР МОУ, боевики увеличили количество тренировок по приведению так называемых подразделений в высшую степень боевой готовности с обязательной отработкой таких элементов, как "отражение нападения на военный городок диверсионных групп при поддержке местного населения" и "организация круговой обороны", сообщил Мотузяник.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвыМинские соглашения
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