Раненая журналистка "Эха Москвы" написала коллегам письмо

Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, на которую накануне напали и тяжело ранили, написала письмо своим коллегам по работе.

Его разместила в своем аккаунте Twitter ведущая "Эха Москвы" Ирина Воробьева.

"Все, все, все! Спасибо за поддержку и любовь, котаны. Все со мной будет хорошо. Дышать через трубочку даже прикольно. Зато впервые за 16 лет на радио я выспалась. Скоро буду с вами", - написала Фельгенгауэр.

По словам Воробьевой, письмо Татьяна передала через своих родных, которые навестили ее в больничной палате. Других визитеров к ней пока что не пускают.

Друзья!! К @t_felg пустили родных и она написала нам письмо! Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо! pic.twitter.com/hq0rtARx1U — Воробьева (@Vorobievaya) October 24, 2017

Как известно, 23 октября в помещении радиостанции "Эхо Москвы" напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

Злоумышленник по имени Борис Гриц прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в горло.

Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Грица задержали.

Он утверждает, что около пяти лет "находился в телепатическом контакте с журналисткой". По словам преступника, журналистка его "каждую ночь изводила, используя телепатическую связь".

Украинская правда