Возле линии разграничения задержали информатора "ЛНР"

Сотрудники СБУ в районе проведения АТО задержали информаторку так называемого "Министерства государственной безопасности ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что женщина во время визита по личным делам во временно оккупированные территории была задержана террористами. Ей выдвинули сфальсифицированные обвинения в подготовке диверсий против "молодой республики". Для снятия "обвинений" боевики предложили женщине вернуться на контролируемую украинской властью территорию Луганщины и начать сбор информации о силах АТО", – говорится в заявлении.

Осведомитель должна была передавать данные о подразделениях Вооруженных сил Украины, численность правоохранительных органов в населенных пунктах Новоайдарского района.

Оперативники СБУ зафиксировали, что она неоднократно выходила на связь с куратором и передавала информацию.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, сообщнице террористов объявили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.