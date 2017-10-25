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Беркутовец, которого хотят обменять боевики, подал в суд на Геращенко

Среда, 25 октября 2017, 13:23

Беркутовец, который фигурирует в списках боевиков для обмена заложниками, подал в суд иск о защите чести и достоинства на нардепа и уполномоченного по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, 25 октября в Печерском суде Киева должно было состояться слушание по иску против нее в деле защиты чести и достоинства одного из подозреваемых в расстреле Майдана беркутовцев. Но из-за загруженности суда, слушания перенесли на месяц.

"Один из беркутовцев, фамилия которого фигурирует в списках боевиков с требованием немедленно его освободить, подал на меня в суд, потому что расценил мою информацию и слова о том, что препятствием разблокирования освобождения заложников является то, что боевики включают в свои требования десятки лиц, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе ", - написала Геращенко.

"В частности, беркутовцев, причастных к теракту в Харькове и Одессе, просто криминальных лиц, убийц, совершивших преступления в других регионах Украины", - добавила она.

Нардеп отметила, что ни в одном публичном комментарии не называла никаких фамилий.

"Примечательно и другое: в исковом заявлении фигурируют какие-то списки, обнародованные нардепом Надеждой Савченко, которая побывала в ОРДЛО. Помню, как после публикаций этих списков, переданных ей боевиками, на нас (СБУ, Минскую группу) набросились все, мол, вот видите, прогресс. Она опубликовала списки! А вы что себе делаете? Хотя, конечно, этот публичный вброс списков никак не способствовал и не мог способствовать самому освобождению, да еще и нарушал закон о защите персональных данных ", - сказала Геращенко.

Она отметила, что "среди этих персонажей люди разного процессуального статуса: осужденные преступники, те, по ком идет досудебное расследование и те, чьи дела уже в суде".

"Тактика адвокатов Беркута очевидна - сделать из них жертв до суда. Примечательно, что фамилии беркутовцев, которые фигурируют в списках ОРДЛО, фактически формирует РФ ", - добавила уполномоченная в ТКГ.

Также Геращенко отметила, что к ней обратился адвокат экс-мэра Славянска, Нели Штепы с требованием публично опровергнуть слова о том, что Штепа "звала войну на Донбасс".

"Публично заявляю:" Госпожа Штепа звала на Донбасс "Русский мир"", - ответила на это нардеп.

Ранее представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила о том, что украинская сторона готова передать обмен боевикам 313 человек.

Украинская правда

Темы: ГеращенкоДонбассБеркут
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