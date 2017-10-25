Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАЗК пообіцяли перевірити виграш Ляшка

Середа, 25 жовтня 2017, 18:05
В НАЗК пообіцяли перевірити виграш Ляшка
liashko.ua

В Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.

Про це повідомила прес-служба нацагентства.

"Враховуючи суспільний резонанс щодо суб’єкта декларування – народного депутата України Олега Ляшка, відповідно до Закону, Національне агентство зазначає, що здійснить відповідну перевірку наданого суб’єктом декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стан", - йдеться у повідомленні.

В НАЗК додали, що у  разі виявлення порушень Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В представництві Української національної лотереї відмовились коментувати виграші Ляшка чи інших гравців, заявивши, що це конфіденційна інформація.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ОлегНАЗКдеклараціїлотереї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: