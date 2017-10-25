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В Нигерии пираты захватили судно, на котором был украинец

Среда, 25 октября 2017, 18:40

В Гвинейском заливе пираты захватили 6 членов экипажа судна, среди которых есть украинец.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Он отметил, что соответствующее сообщение поступило от Генерального консульства Украины в Гамбурге, которое получило информацию о захвате от судовладельца.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге поддерживает оперативную связь с судовладельцем по вопросу установления местонахождения похищенных членов экипажа и их скорейшего освобождения", - подчеркнул Кирилич.

Он также отметил, что, личность украинца уже установлена.

В феврале 2017 года, пираты в Нигерии захватили в заложники украинского гражданина и семерых россиян.

По данным ВВС Украина, вооруженные пираты на моторной лодке атаковали судно в Гвинейском заливе, неподалеку от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер.

Позже захваченный пиратами украинец был освобожден.

София Лукашова для УП

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Темы: пираты
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