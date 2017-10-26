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На Киевщине перевернулся грузовик с аммиаком

Четверг, 26 октября 2017, 18:23

В Киевской области на Одесской трассе рядом с железнодорожным переездом Глеваха перевернулся грузовик с аммиаком.

Об этом написал участник группы Глеваха.укр Владимир Медушивский в Facebook и сообщает корреспондентка "112" канала.

По предварительной информации, один грузовик не пропустила другого. В результате этого грузовик с цистерной перевернулся. Внутри этой цистерны было 17 тонн аммиака, передает "112" канал.

Отмечается, что утечек нет. Сейчас на месте перекачивают аммиак из одной цистерны в другую. После этого спасатели смогут поставить грузовик с цистерной на колеса.

На месте работают спасатели и полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП.

 
Перевернутая цистерна на трассе
ВладимиР МЕДУШиВСКИЙ FACEBOOK
 
Перевернутая цистерна на трассе
ВладимиР МЕДУШиВСКИЙ FACEBOOK

В результате аварии образовались пробки - "большая тянучка уже несколько часов", - написал пользователь. Водителям советуют изменить свои маршруты.

Поселок городского типа Глеваха находится в Васильковском районе Киевской области.

Украинская правда

Темы: Киевавария
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