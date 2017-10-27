Умеров и Чийгоз летят в Киев и встретятся с Порошенко

Заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, освобожденные из заключения в аннексированном Крыму и переданные Турции, в 13.50 прибудут в Украину.



Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщили в посольстве Украины в Турции.



"Провели Умерова и Чийгоза. Летят через Стамбул. В Киеве будут в 13.50", – сообщили в посольстве утром 27 октября.



Как сообщает телеканал "112 Украина", Умеров и Чийгоз вылетели из Анкары в Стамбул в 7:00.

Перед вылетом Чийгоз отметил, что их освобождение очень символично: "Это придало духу нашим незаконно осужденным людям, которые еще находятся в СИЗО. Это придало им силы".



А Умеров добавил, что на встрече с Эрдоганом накануне шла речь и о других заложниках.



"Мы ждем – не дождемся, когда окажемся на своей земле. Будем вести борьбу, которую мы затеяли, деоккупацию... По этим формулировкам должна быть четкая ежедневная работа", – сказал Чийгоз.

Президент Петр Порошенко встретится с Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом в своей администрации в 16:00, сообщает пресс-служба президента.

Как известно, оккупанты Крыма осудили Умерова к 2 годам колонии-поселения по обвинению в якобы публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, а Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы по "делу 26 февраля".



Однако 25 октября Россия выдала их обоих Турции.