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Националисты говорят, что работе "Паркового" никто не мешает, хоть он и не государственный

Пятница, 27 октября 2017, 12:19

Представители националистических сил - "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" настаивают, что КВЦ "Парковый" контролируется фирмой "Амадеус" семьи Януковича.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер "Нацкорпуса" Александр Алферов, передает корреспондент "Украинской правды".

"Центром  "Парковый" и дальше владеет фирма" Амадеус", которая представляет одну из финансовых пирамид семьи Януковича. Аренда этого помещения переходит в границу вливания, в карманы экс-президента Януковича ", - сказал он.

 

"Знает ли ГПУ или СБУ, что 50 миллионов гривен возврата НДС были уплачены фирме "Амадеус", которая находится под контролем братьев Клюевых?", - возмутился он.

 

В то же время Алферов не признает, что националисты совершили рейдерский захват.

"Сюда пришли общественные организации в соответствии со статьей 39 Конституции Украины. Наше пребывание находится в пределах общественного сопротивления. Работе центра мы никак не мешаем, вот посмотрите, работает бар, турагентство", - отметил он.

"Мы пришли, чтобы государство взяло это помещение на свой баланс. Мы пришли дать пас государстве, но видим лишь манипуляции. ГПУ говорит, что есть решение суда, но ГПУ не имеет разрешения на вхождение государственного руководства сюда. Прокуроры должны сюда прийти и обращаться в суд ", - добавил он.

Он подчеркнул, что националисты будут находиться в "Парковом", пока туда не зайдет государство.

Как известно, вечером 16 октября представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в собственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и прочее, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу ".

Роман Кравец, УП

Темы: Правый секторСвободаЯнукович
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