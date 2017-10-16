Националисты взяли вертолетную площадку Януковича под свой контроль

Представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Об этом говорится в заявлении Нацкорпуса, обнародованном в Facebook вечером 16 октября.

"Нацкорпус, Свобода и Правый сектор требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения", - говорится в заявлении.

Также в заявлении озвучены требования националистов - вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначения сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и т.п., а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание начнут приносить пользу обществу".

"Мы вернем контроль над зданием только государственному учреждению под контролем киевской общины", - заявили националисты.

В пресс-службе ВО "Свобода" УП подтвердили информацию о том, что активисты национальных движений находятся на вертолетной площадке Януковича и требуют "национализировать здание".

"Там находится достаточное количество людей для того, чтобы удерживать здание в осаде... Участники сами вызвали полицию на место события, но представители правоохранительных органов так и не приехали", - сообщили в пресс-службе "Свободы".

Как известно, 28 декабря 2010 года Киевсовет принял решение №525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га.

"Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для экс-президента Украины Виктора Януковича.

28 февраля 2017 года Верховный Суд Украины удовлетворил заявление ГПУ и отменил незаконные судебные решения, которыми безосновательно из госбюджета в пользу ООО "Амадеус Ко" взыскано более 66 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетной площадки Януковича", владельцем которой является ООО "Амадеус Ко".

Имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов".

Украинская правда