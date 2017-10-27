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ГПУ нашла на клумбе $105 тысяч при обыске по делу винницкой таможни

Пятница, 27 октября 2017, 12:20

Печерский райсуд Киева наложил арест на 105 тысяч долларов, найденных сотрудниками Генпрокуратуры во время обысков по делу о злоупотреблениях руководства Винницкой таможни.

Такое решение суд вынес 18 октября.

Сообщается, что с июня 2017 года ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002183 по признакам уголовных преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

По данным следствия, служащие Винницкой таможни ДФС с целью получения взяток способствовали ввозу в Украину товаров по заниженной стоимости.

Отмечается, что временно неработающий мужчина по указанию начальника Винницкой таможни или его заместителей ежемесячно получал от посредников различных коммерческих структур деньги за беспрепятственное таможенное оформление товаров на Винницкой таможне.

Полученные средства он хранил у своего брата, после чего руководство таможни эти средства распределяло между собой.

5 октября на основании постановления следственного судьи правоохранители провели обыск по месту жительства брата мужчины, который собирал взятки.

Во время этого следователи увидели, что с балкона соседней квартиры, в которой проживает жена брата мужчины, который собирал деньги на таможне, неизвестная личность выбрасывала вещи и пакеты на улицу.

Правоохранители осмотрели клумбу, на которую сбрасывали вещи, и обнаружили там деньги в конвертах с надписями, которые были перевязаны резинками, и телефоны.

"Всего в указанном пакете обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 104 860 долларов", - говорится в материалах суда.

Судья признал средства и телефоны вещественными доказательствами и наложил на них арест.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задокументировала причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору взяток за оформление товаров без полной уплаты налогов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьтаможняГенпрокуратурасуд
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