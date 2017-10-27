В Борисполе задержали экс-"альфовца" - прокуратура

Прокуратура Киевской области задержала бывшего сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ, у которого при обыске нашли боеприпасы и наркотические средства.

Об этом сообщает пресс-служба киевской областной прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проведения профилактических мероприятий на территории города Борисполь установлено, что бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" незаконно хранит оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В пресс-службе добавляют, что сотрудники следственного отдела Бориспольского ОП ГУ НП и сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в порядке ч. 3 ст. 233 УПК Украины провели обыск по адресу проживания 37-летнего мужчины.

"В ходе проведенного обыска в доме и гаражном помещении обнаружено и изъято большое количество оружия, в том числе 146 предметов похожих на патроны с различными калибрами, предмет похожий на корпус гранаты "РГО", 4 картонные коробки с сухим веществом, внешне похожего на каннабис, и полимерные пакеты с веществом похожим на взрывное ", - сообщают в прокуратуре.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что по указанным фактам Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, с которыми мог сотрудничать экс-альфовец. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее сообщалось, что киевская прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили группу людей, которые помогали получить украинское гражданство лицам, которые находятся в уголовном розыске в России.

Украинская правда