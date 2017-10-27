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НАБУ просит САП обратиться в суд о взыскании 100 млн залога Насирова

Пятница, 27 октября 2017, 21:10

НАБУ просит САП повторно обратиться в суд с ходатайством о взыскании в государственный бюджет 100 млн гривен залога, внесенного за экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают "Украинские Новости".

"Такое ходатайство мы повторно отправили САП", - заявил Сытник.

По его словам, 100 млн гривен должны быть взысканы в госбюджет, так как Насиров нарушил обязательства, связанные с мерой пресечения.

Как известно, журналисты программы "Схемы" сообщили в новом расследовании, что государство может взыскать 100 млн гривен залога отстраненного главы ГФС Романа Насирова в бюджет, потому что он нарушил условия меры пресечения.

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Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал  Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: НАБУНасировсуд
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