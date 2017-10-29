Премьер-лига: "Динамо" не может выиграть пятый матч подряд

В матче 14 тура Чемпионата Украины "Динамо" (Киев) сыграло с ФК "Карпаты" (Львов) со счетом 1: 1.

Таким образом "Динамо" потеряло очки и не может выиграть в чемпионате Украины уже пятый матч подряд, пишет X-sport.

Из последних семи матчей "динамовцы" выиграли лишь у "Александрии" в 1/8 Кубка Украины.

После 14 туров у "Динамо" - 26 баллов, команда занимает 2 место в турнирной таблице.

В свою очередь "Карпаты" набрали 4 очка в двух последних играх: в 13-м туре ФК обыграл "Ворсклу" и взял 1 очко с "Динамо". Теперь команда имеет 13 баллов и занимает 9 место.