Москаленко признал, что власть помогает искать людей в "Волю народа"

Председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко признает, что искать людей во фракцию помогает власть.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Организованные Партийные Группы-5 Золотая акция "Воли народа"".

"На каком-то этапе я принял решение, что не буду бегать и уговаривать людей заходить в группу. Когда мы так сказали, то коалиция заволновалась, потому что ей нужен еще один партнер", - сказал Москаленко.

Он добавил, что после этого появились предложения от коалиции.

"И тогда даже появились предложения от коалиции. Мол, а поговори с тем-то депутатом о присоединении, а мы со своей стороны с ним тоже поговорим", - признался Москаленко.

Свидетельством того, что именно власть помогает удержать "Волю народа" от распада может быть то, что спикер Парубий месяцами не объявляет о роспуске группы, хотя у нее не хватает сразу по несколько депутатов.

Кроме того, большинство депутатов, которые в последнее время пополнили "Волю народа" так или иначе связаны с командой Порошенко.

Например, экс-член команды Леонида Черновецкого – Олесь Довгий, который попал в Раду после того, как выиграл выборы на 102 округе в Кировоградской области.

Тогда депутаты БПП Сергей Лещенко и Мустафа Найем заявляли, что президентская команда, а точнее другой член команды Черновецкого Сергей Березенко, умышленно "слил" округ Долгому.

После избрания в Раду Долгий вошел в "Волю народа", которая тогда переживала "недостаток кадров".

Члена "Воли народа" Сергея Шахова из "Нашего края" считают близким к первому заместителю главы АП Виталию Ковальчуку.

А Максима Микитася на выборах непублично поддерживал все тот же Березенко.

Так же работал с Березенко в команде Черновецкого Александр Супруненко, который вошел во фракцию "Воля народа".

Как известно, в Верховной Раде VIII созыва депутатская группа "Воля народа", насчитывала 17 нардепов.

В июне председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что у депутатской группы "Воля народа" еще есть время пополнить свой состав, чтобы избежать роспуска.

На согласительном совете 4 сентября Москаленко заявил, что его группа "Воля народа" продолжает существовать и 6 сентября он передаст спикеру заявления тех, кто присоединился к ней.

19 сентября народные депутаты Максим Микитась и Александр Супруненко официально вошли во фракцию "Воля народа".