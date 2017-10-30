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Менее половины россиян "за" поддержку "ДНР" и "ЛНР" – опрос

Понедельник, 30 октября 2017, 08:09

Всего 41% россиян считают, что Россия должна поддерживать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в вооруженном конфликте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного 15-19 сентября, сообщает РБК.

6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать Украину в конфликте и киевское правительство. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать.

В таком формате "Левада-центр" задает вопрос впервые, сказала РБК пресс-секретарь центра Карина Пипия.

При этом доля россиян, опасающихся, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Москвой и Киевом, остается стабильной. В сентябре 2017 года в той или иной мере этого опасались 42% респондентов, в июле 2016-го – 40%.

 

Наибольшее беспокойство у граждан РФ такое развитие событий вызывало в разгар боевых действий на Донбассе в июне 2014 года (68%).

В то же время вырос страх россиян перед тем, что вооруженные столкновения на востоке Украины могут перерасти в войну между Россией и западными странами или в мировую войну. В июле 2016 года такого сценария опасались 29%, а в сентябре 2017-го – уже 40%.

 

Опрос проводили 15-19 сентября 2017 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Социолог "Левада-центра" Степан Гончаров в комментарии изданию отметил, что тема юридического статуса "ДНР" и "ЛНР" замалчивается в российских СМИ, они не предлагают аудитории однозначное мнение на этот счет.

"Но все-таки 41% поддержки "ДНР" и "ЛНР" довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014–2015 годах", – сказал эксперт.

РБК отмечает, что интерес россиян к "украинскому конфликту" падает с июня 2015 года. С мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями в Украине, снизилась с 35 до 31%.

По данным исследования ВЦИОМ, опубликованным в феврале, 24% россиян выступали за признание "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами, что практически совпадало с результатом опроса в августе 2016 года.

Доля сторонников независимости ДНР и ЛНР среди россиян в течение двух последних лет составляла от 23 до 29%. За включение непризнанных республик в состав России в феврале высказались 18% респондентов, что на 4% больше, чем в августе 2016-го.

Доля тех, кто выступает за сохранение ДНР и ЛНР в составе Украины при условии расширения автономии обеих республик, была на историческом минимуме – 8%.

При этом большинство россиян считали, что необходимо продолжать отправлять на Донбасс гуманитарные конвои (82%, наибольший результат за всю историю опроса) и не прекращать поддержку "ополченцев Донбасса" ради улучшения отношений с Украиной и Западом (59%).

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясоциологияДонбассвойна
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