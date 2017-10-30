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Дело двух крымских депутатов передали в суд

Понедельник, 30 октября 2017, 12:06

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Севастопольского горсовета, которые незаконно приняли ряд постановлений и поддержали проведение так называемого "общекрымского референдума".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

По данным ведомства, севастопольские депутаты обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

"В ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года депутаты Севастопольского городского совета оказали помощь и способствовали оккупации Крыма", - сообщает пресс-служба.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также незаконного вхождения полуострова в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации ", - отмечают в прокуратуре.

Там добавляют, что им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Также отмечается, что в районных судах Киева уже находятся на рассмотрении 3 обвинительных акты относительно депутатов Севастопольского горсовета АР Крым.

Как известно, Служба безопасности Украины начала расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, подозреваемых в государственной измене.

По информации источников "Украинской правды", депутатов зовут Геннадий Басов и Александр Антоненков. Оба в базе "Миротворца".

Украинская правда

Темы: КрымСевастопольпрокуратура
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